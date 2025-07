Incidente sulla Provinciale 86 tra San Pancrazio e Torre: ferito un 29enne

BRINDISI – Ieri sera, intorno alle, isono intervenuti lungo la, nel tratto tra, a seguito di unche ha coinvolto un

Per cause ancora in fase di accertamento, l'auto è uscita di strada, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e l’intera area interessata dall’impatto.

Sul posto è giunto anche il personale del 118, che ha prestato le prime cure a un giovane di 29 anni, rimasto ferito nell’incidente e successivamente trasportato in ospedale. Al momento non sono note le sue condizioni.