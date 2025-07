“Triplete di zero!”: da Barletta arriva la stoccata dell’ex calciatore rossonero Serginho ai cugini dell’Inter

Bastano tre parole per accendere una sala intera: “Triplete di zero!”. Così, con il sorriso sornione di chi sa di aver scritto una pagina indelebile nella storia del calcio italiano, Serginho ha regalato ai tifosi del Milan un momento memorabile durante la serata organizzata dal Milan Club Margherita di Savoia all’Hotel La Terrazza di Barletta.L’ex “freccia” brasiliana, protagonista dello storico 6‑0 nel derby del 2001, è intervenuto come ospite d’onore insieme a Sebastiano Rossi, in un evento che ha riunito decine di appassionati rossoneri da tutta la zona. Tra aneddoti, applausi e ricordi, il momento più esilarante è arrivato quando Serginho, incalzato dai presenti sul tema dei derby di ieri e di oggi, ha scherzato: “Il Triplete? Sì, Triplete di zero!” Una frecciata ironica, che ha scatenato risate e ovazioni nella sala, subito condivisa e rilanciata dai social attraverso le immagini pubblicate da *La Voce Grossa*, media locale presente all’evento.Il tono era ovviamente giocoso, ma la battuta ha colpito nel segno: tra chi ricordava con orgoglio la sua prestazione in quel leggendario derby e chi approfittava per lanciare qualche frecciatina ai rivali nerazzurri, l’atmosfera si è fatta ancora più calda. Il video dell’uscita di Serginho è rapidamente diventato virale, rilanciato sui canali social dei tifosi milanisti.L’evento, perfettamente orchestrato dal Milan Club Margherita di Savoia, ha confermato l’importanza dei club territoriali nel tenere viva la memoria, l’identità e la cultura rossonera. Non si è trattato solo di una cena o di una rimpatriata nostalgica, ma di una vera e propria celebrazione del sentimento milanista, resa ancora più autentica da momenti come questo: una battuta, una risata e la consapevolezza di appartenere a una grande famiglia sportiva.