"Nessun Dorma": a Trani la musica incontra l’aurora, sabato 19 luglio il concerto all’alba del Duo Alborada

– Quando la notte si arrende alla luce e il silenzio lascia spazio alle note, nasce qualcosa di unico. Torna sabato 19 luglio, con ingresso alle ore 3:30, il magico appuntamento con, il concerto all’alba che si svolge nello scenario suggestivo deldi Trani. Un evento capace di fondere paesaggio, musica e spiritualità, trasformando l’attesa dell’aurora in un’esperienza estetica e sensoriale.

Giunto alla terza edizione, “Nessun Dorma” è ideato e interpretato dal Duo Alborada, composto dai pianisti Alfonso Soldano e Giuseppe Greco: due eccellenze pugliesi che suoneranno due pianoforti grancoda da teatro, con 176 tasti e 20 dita in dialogo perfetto, regalando al pubblico un viaggio musicale tra tenebre e luce, silenzio e rinascita.

Il programma si apre con l’invocazione di "O Fortuna" di Carl Orff, e si snoda tra colonne sonore (Horner, Goldsmith, Williams), suggestioni romantiche (Tchaikovsky, Saint-Saëns), visioni cosmiche (Yoshimatsu) e pagine impressioniste (Debussy, Grieg, Rachmaninov). A suggellare l’alba, il celebre “Nessun Dorma” di Puccini, che risuonerà al sorgere del sole, accarezzando il mare con il suo potente “All’alba vincerò”.

La direzione artistica e le trascrizioni originali portano la firma di Alfonso Soldano, concertista pluripremiato e docente al Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari. Al suo fianco, il talento cristallino di Giuseppe Greco, docente al Conservatorio “Egidio R. Duni” di Matera, noto per la sua attività solistica e cameristica. Il duo è legato da un’intesa consolidata e da una visione artistica che unisce tecnica ed emozione.

A dare voce al tempo che scorre verso la luce sarà Vito Lopriore, attore, regista e autore. La sua voce, fuori campo ma intensamente presente, accompagnerà il pubblico in questo rito laico dell’aurora, con testi introduttivi firmati da Simona Voglino. Lopriore è il filo invisibile che cuce suoni e parole, rendendo il concerto un'esperienza narrativa oltre che musicale.

Prima del concerto, i partecipanti potranno gustare una selezione di degustazioni offerte dal Bar Europa di Trani, preludio perfetto a una notte che si fa giorno.

“Nessun Dorma” è co-prodotto dalla Fondazione Aldo Ciccolini ETS, presieduta da Elisabetta Papagni, e dal Palazzo delle Arti Beltrani, diretto da Niki Battaglia. L’evento si avvale del contributo di numerosi sponsor e del sostegno istituzionale della Città di Trani, Regione Puglia, Provincia di Barletta-Andria-Trani, Puglia Promozione, PACT e Touring Club Italiano.

Particolare rilevanza assume quest’anno il riconoscimento ufficiale del Ministero della Cultura: con decreto n. 691 del 19 giugno 2025, “Nessun Dorma” è stato dichiarato unico concerto all’alba di Trani riconosciuto e sostenuto con contributo FUS. Inoltre, la Fondazione Aldo Ciccolini ETS è diventata l’unico ente cittadino sostenuto per le stagioni concertistiche dal MiC.

Madrina dell’evento sarà Viviana Matrangola, Assessora alla Cultura della Regione Puglia, la cui presenza testimonia il valore crescente del progetto, ormai considerato modello culturale “da esportazione”.

“Nessun Dorma” non è solo un concerto: è un atto d’amore per la musica, per il territorio e per il Mediterraneo. Un inno di pace e bellezza contro le ombre della guerra, un dono che Trani offre al mondo al confine tra notte e giorno.

🎟 Biglietti

Intero: €18,00 + diritti di prevendita

Ridotto: €15,00 + dp

Acquistabili su VivaTicket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/nessun-dorma/264723

Oppure al Botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (via Beltrani 51 – Trani), aperto tutti i giorni (tranne il lunedì) dalle 16:00 alle 21:00.

📞 Info: 0883 500044

📩 Email: nessundormatrani@gmail.com

🌐 Sito: www.nessundormatrani.it

📱 Social:

IG e FB: @fondazionealdociccoliniets

Instagram evento: @nessundormatrani

Facebook: Nessun Dorma | Trani

#nessundormatrani #weareinpuglia #concertiallaba #alborada #trani #musicaeaurora