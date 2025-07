Tv: addio a Marina Donato, produttrice e autrice televisiva

Marina Donato, vedova di Corrado Mantoni e produttrice e autrice di programmi televisivi popolari come "La Corrida", "Forum" e "Il pranzo è servito", è morta all'età di 76 anni a Roma. Marina Donato, vedova di Corrado Mantoni e produttrice e autrice di programmi televisivi popolari come "La Corrida", "Forum" e "Il pranzo è servito", è morta all'età di 76 anni a Roma.





Aveva lavorato fino all'ultimo giorno sulla nuova edizione della "Corrida" e aveva un legame stretto con Amadeus, che ha espresso il suo cordoglio per la sua scomparsa.





"Ci siamo visti in call ieri mattina, ci eravamo sentiti l'altro ieri pomeriggio: la notizia di oggi è stato un colpo, mi ha lasciato senza parole" ha dichiarato proprio Amadeus "Marina ci metteva la consueta energia, l'entusiasmo di sempre. Le volevo veramente bene e so che lei ne voleva a me: un legame nato quasi a pelle, anche perché lei conosceva bene l'immenso affetto che nutrivo per Corrado e l'amore per la Corrida. Anzi, da anni pensavamo a realizzarla insieme: appena finisco Sanremo giuro che la facciamo, le avevo promesso. E così era stato. Marina portava avanti l'eredità di Corrado, ma non viveva nel passato, si proiettava nel futuro: era bello parlare con lei anche di progetti. Ecco perché la notizia della morte è ancora più inaspettata".





Marina Donato era nota per la sua energia e il suo entusiasmo, e aveva continuato l'eredità di Corrado dopo la sua morte nel 1999. I funerali saranno celebrati sabato a Roma nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.