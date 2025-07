Abusi su minori a Taranto, 55enne arrestato

– Un uomo di 55 anni di Taranto è stato arrestato con l'accusa dinei confronti di due minori di 14 anni. La misura cautelare del carcere è stata disposta dal GIPsu richiesta del Pubblico Ministero. L'uomo avrebbe approfittato della minore età delle vittime e di un legame di parentela con un loro amico per compiere gli abusi.

Il "modus operandi" e le accuse

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo avrebbe adescato i minori promettendo loro dei giri in motocicletta o, in un'occasione, minacciandone uno di affogarlo per costringerlo a subire atti sessuali. Le indagini sono partite dalla denuncia della madre di una delle presunte vittime, che ha permesso di ricostruire il quadro degli abusi. Il 55enne è indagato per violenza sessuale, aggravata dal fatto che i reati sarebbero stati commessi ai danni di minori di 14 anni.