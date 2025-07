Ufficiale: Dejvi Metaj lascia il Lecce, ceduto al Nardò a titolo definitivo

Ilha ufficializzato la cessione a titolo definitivo dell’attaccante albaneseal, club militante nel campionato di. Il calciatore ha firmato un contratto fino al

Nella stagione 2024/2025, conclusasi lo scorso 25 maggio, Metaj aveva militato in prestito al Manfredonia, sempre in Serie D, accumulando esperienza e minuti importanti nel calcio dei grandi.

Classe 2005, Metaj è cresciuto nel settore giovanile del Lecce, vestendo le maglie dell’Under 17, Under 18, Under 20 e della Primavera, dopo le prime esperienze in patria con Dinamo Tirana e Internacional Tiranè, entrambe a livello Under 17. Sul piano internazionale, ha collezionato 10 presenze complessive con le selezioni giovanili albanesi, di cui 4 con l’Under 19, 5 con l’Under 17 e 1 con l’Under 16.

Con la partenza di Metaj, la dirigenza giallorossa è ora chiamata a rinforzare il reparto offensivo. Nei prossimi giorni il presidente Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino saranno al lavoro sul mercato per trovare un degno sostituto, con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva per affrontare la prossima stagione di Serie A, dove il Lecce punta a centrare nuovamente la salvezza.