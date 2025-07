Una maglia che lascia il segno: Diversion Merino Bike Jersey di Mons Royale

Mons Royale presenta la nuova Diversion Merino Bike Jersey, la maglia perfetta per chi cerca prestazioni e stile con un’anima sostenibile. Realizzata in Merino Shift™, una combinazione di lana merino certificata Z.Q. (52%), poliestere riciclato (35%) e nylon (13%), garantisce traspirabilità, termoregolazione naturale e controllo degli odori, anche durante le uscite più intense.

Progettata per attività sportive di media e alta intensità, è disponibile sia a maniche lunghe che corte. Tra le caratteristiche tecniche: inserti in rete sotto le braccia per una maggiore ventilazione, orli allungati per una migliore copertura e un pratico pulisci-occhiali integrato, ideali per le avventure in MTB.



Nel rispetto dei principi dello slow fashion, Mons Royale invita a scegliere meno, ma meglio: capi pensati per durare nel tempo, resistenti all’usura, versatili e adatti a ogni tipo di uscita. La Diversion Merino Bike Jersey nasce da un processo produttivo etico, che utilizza materiali a basso impatto ambientale e adotta una filosofia orientata alla riduzione degli sprechi e alla valorizzazione di ogni acquisto.



Più di una maglia tecnica: è una scelta consapevole per chi vuole vivere l’outdoor con responsabilità, nel rispetto dell’ambiente e di chi lo abita.