Lite per una birra calda degenera in accoltellamento: paura nei pressi della stazione di Lecce

LECCE – Poteva avere conseguenze ben più gravi la violenta lite scoppiata nel pomeriggio di oggi nei pressi di, a due passi dalla stazione ferroviaria e in una zona particolarmente frequentata.

Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe nato da una banale discussione all'interno di un esercizio commerciale: un uomo avrebbe protestato con veemenza per una birra servita calda, provocando la reazione spropositata di un altro cliente. Dalle parole si è rapidamente passati alle mani, fino all’escalation: uno dei due contendenti è stato colpito di striscio con alcuni fendenti, probabilmente inferti con un coltellino.

A rimanere ferito è stato un uomo di nazionalità straniera, subito soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

La scena ha provocato momenti di panico tra i presenti: alcuni passanti si sono rifugiati negli uffici decentrati della Questura, situati proprio in via Oronzo Quarta, chiedendo protezione. Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato, che ha immediatamente avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Le forze dell’ordine stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo le testimonianze dei presenti per identificare con precisione l’aggressore e accertare le responsabilità.