Vibeslist, alla scoperta della Valle d’Itria con l’intelligenza artificiale

Uno strumento in grado di connettersi con città e territori per vivere il momento lasciandosi guidare dalla curiosità. La possibilità di avere a disposizione un amico digitale che ci aiuti a trovare i luoghi in cui poter essere davvero sé stessi. Che si tratti di una nuova pasticceria, un negozio di ceramiche artigianali o un posto dove condividere una cena ricca di buoni piatti in compagnia di amici.

Il tutto scoprendo e imparando ad amare ancora di più la propria città. In un’epoca in cui l’eccesso di informazioni a volte si trasforma in un boomerang che non ci permette di trovare la meta più adatta a noi, nasce Vibeslist(https://vibeslist.ai), il prodotto digitale che ha l’obiettivo di restituire personalità e meraviglia alla connessione con le nostre città e i borghi nascosti, fino a giungere alle metropoli dall’altra parte del mondo.

“Crediamo che la libertà più grande sia vivere ogni luogo alla propria maniera; per questo intrecciamo intelligenza artificiale e anima del territorio, aprendo porte su esperienze che parlano di ognuno di noi e che nutrono le nostre passioni, dal buon cibo agli acquisti che fanno sognare, fino al piacere della bella vita. Con Vibeslist ogni luogo diventa un’estensione di noi stessi, un’esperienza su misura che ci accompagna, ispira e sorprende, sempre” sottolinea Leonardo Zizzamìa, co-fondatore di Vibeslist.

Un progetto che parla italiano, con radici ben piantate al Sud

Dietro Vibeslist c’è un team che parla italiano e che unisce competenze diverse con un’unica missione: aiutare a vivere le città con autenticità. Leonardo, originario di Taranto e da oltre 12 anni a San Francisco, ha guidato la creazione di prodotti digitali per startup e grandi aziende tech, con uno sguardo sempre attento ai cambiamenti culturali nel mondo digitale; Luca, nato e cresciuto a Napoli, dopo gli studi universitari in statistica da quasi 15 anni in qualità di giornalista e volto televisivo racconta il patrimonio enogastronomico del nostro paese girando in lungo e largo l’Italia; Jessica, svizzera d’origine con base a San Francisco, un passato da cantante d’opera con una profonda sensibilità artistica: ha calcato i palchi d’Europa e oggi guida il training dell’intelligenza artificiale di Vibeslist, portando empatia, e un’attenzione artigianale ai dettagli in ogni risposta.

Il progetto Vibeslist nasce da una riflessione comune: perché in ognuna della città in cui viviamo ci dobbiamo omologare a uno stile di vita condizionato dai social o dalle ultime tendenze? “Leonardo ama scoprire nuovi specialty coffee, Luca trovare negozi di vinili, Jessica provare palestre dove poter fare danza acrobatica. Ci piace conoscere posti che parlino di noi, di come amiamo vivere la nostra giornata”. “Non vogliamo seguire i soliti percorsi turistici” – aggiunge Luca Sessa, co-fondatore di Vibeslist – “Preferiamo raccontare le emozioni prima ancora dei luoghi. Vogliamo far scoprire la bellezza dei posti grazie al racconto di chi può viverli ogni giorno, gli utenti di Vibeslist, che possono arricchire la mappa con informazioni su ristoranti e negozi, diventando parte di una community globale”.

Un debutto in provincia, con lo sguardo lungimirante

Il primo territorio scelto per il lancio ufficiale del progetto è quello della provincia di Brindisi, con particolare attenzione alla meravigliosa Valle d’Itria: un angolo di Puglia dove trulli, vigneti e sapori locali si fondono in un paesaggio autentico, spesso fuori dalle rotte turistiche più battute, ma proprio per questo ricco di vibrazioni da scoprire. Vibeslistnon ambisce a una crescita massiva e indistinta, è un progetto che vuole connettere, passo dopo passo, tutto il mondo aiutando gli utenti a poter essere sé stessi mediante la scoperta e riscoperta del territorio dove d’appartenenza, portando ogni persona a vivere nuove avventure mai immaginate fino a quel momento.

Questo per Vibeslist è il “giorno uno”: si uniscono le preziose conoscenze fornite dagli esperti locali con la capacità dell’AI di saper imparare a distinguere la bellezza di ogni territorio. Tutte le schede che raccontano un negozio artigianale o il ristorante amato che si trova dietro casa, sono quindi il risultato dell’unione tra il valore aggiunto rappresentato dalla componente umana e la sua integrazione con il potenziale dell’intelligenza artificiale. “Siamo ancora in una fase Alpha, e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è in un periodo embrionale, portandola a poter compiere in alcuni casi dei passi falsi. È in questo delicato e fondamentale momento che diventa strategica la connessione tra le conoscenze del territorio e l’AI che offre una doppia opportunità: mostrare i posti più adatti all’utente e connetterlo alle storie giornalistiche che raccontano la bella vita locale”.

“Negli ultimi due mesi mi ha entusiasmato vedere come stiamo usando l’AI per capire non solo cosa cerca davvero qualcuno, ma anche come far combaciare ciò che offre un luogo con le passioni delle persone” commenta Jessica Zizzamìa, co-fondatrice di Vibeslist.

Esperienze da vivere, storie da raccontare

Scoprire i luoghi consigliati da Vibeslist è semplice e coinvolgente. Più che un'app, è un invito a rallentare, osservare e lasciarsi sorprendere. Ecco come funziona, in tre passi:

1. Accedere a https://vibeslist.ai

Aprire il sito da desktop o smartphone, dove e quando si vuole, scegliendo tra i pulsanti già disponibili che raccontano gli stati d’animo del momento (“Vibe”, “Eat”, “Sip”, “Shop”, “Recharge”) o scrivendo una domanda per trovare la risposta alla propria necessità (“Dove posso bere un cocktail dopo cena?”, “Mangiare la carne al fornello”, etc.), e l’AI guiderà l’utente verso i luoghi da provare.

2. Esplorare la mappa

L’AI individuerà e sintetizzerà i posti più adatti alla ricerca effettuata, invogliando l’utente non solo a fare una scelta ma a poter anche scoprire altri posti nei dintorni: per ognuno di questi sarà possibile accedere a una scheda che racconta quel luogo.

3. Scoprire storie che ispirano

Cliccando su una scheda Vibeslist racconta il perché un posto sia amato, aiuta a scoprire i momenti migliori per visitarlo e quali sono i piatti o i prodotti da provare. Con l’obiettivo non solo di creare contenuto ma di aiutare l’utente a vivere nel modo più autentico le emozioni del territorio.

Con Vibeslist si parte per connettersi con la propria città o un nuovo angolo del mondo, e si torna con qualcosa in più: una storia vera da portare con sé, o da condividere con chi si ama.