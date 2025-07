La Regione Puglia pubblica l'Avviso per l'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo

Assieme al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, particolarmente attento alle esigenze familiari, abbiamo proceduto con la pubblicazione dell'Avviso per l'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'a.s. 2025/2026.I destinatari del beneficio sono le studentesse e gli studenti residenti in Puglia frequentanti le istituzioni scolastiche secondarie di 1° e 2° grado.L'istanza potrà essere presentata sulla piattaforma https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/libri-di-testo-2025-2026/ da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela del ragazzo e che sia in possesso di un ISEE non superiore a € 12.000 o di €15.000 nel caso di famiglie con 3 o più figli.La ripartizione delle istanze avverrà tra due finestre temporali:- la prima ordinaria aperta nei mesi di giugno-luglio attiva per 30 giorni a partire da quello successivo alla pubblicazione con una dotazione di € 10.175.900,70 (pari al 95% della dotazione finanziaria)- la seconda attiva a partire dalle ore 12:00 del 08 settembre fino alle ore 12:00 del 19 settembre 2025 con una dotazione di €535.573,76 (pari al 5% della dotazione finanziaria)Infine, come Regione Puglia abbiamo deciso di approvare, in via sperimentale per l’a.s. 2025/2026, l’agevolazione tariffaria in favore degli “studenti pendolari, di scuola secondaria di 2° grado e universitari” che usufruiscono dei servizi di trasporto pubblico di competenza della Regione Puglia e della Città Metropolitana e Province pugliesi, con uno sconto pari al 50% sul prezzo di vendita dell’abbonamento mensile con numero di corse non inferiore a 52, a partire da ottobre 2025 a maggio 2026, per un importo complessivo per singolo beneficiario inferiore a € 1.000,00, sino alla concorrenza delle risorse stanziate.Ancora una pagina di buona politica che ci mostra al fianco delle famiglie pugliesi e che ci vede impegnati nella realizzazione di progetti che mirano al miglioramento del futuro dei nostri giovani ragazzi e della nostra terra.