Vittorio Polito e la Baresità: un amore per Bari che diventa cultura

Per Polito, la Baresità è:Un patrimonio da tramandare alle nuove generazioni;Un’identità culturale che va oltre il dialetto;Un legame profondo con il mare, la cucina e la spiritualità locale;Un modo di vivere e sentire la città, espresso anche attraverso il teatro dialettale e la poesia.Ha ricevuto premi per la sua attività di divulgazione del dialetto barese e le onorificenze di Cavaliere e Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.Ha ricoperto il ruolo di assistente bibliotecario all’Università di Bari per 40 anni, dove ha coltivato la sua passione per la ricerca. Attualmente collabora con testate locali come il Giornale di Puglia al quale collabora da oltre un decennio. Ha curato saggi e biografie di importanti figure baresi, tra i quali quella del grande Domenico Triggiani, prolifico scrittore e commediografo in lingua e in dialetto barese.