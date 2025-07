La notte dell’Appia, Mesagne festeggia un anno di Regina Viarum patrimonio Unesco

Percorso culturali a tema accompagnati da visite guidate gratuite: nei “Luoghi dell’arte e della spiritualità”, per "Mesagne Borgo dei musei" e “Appia Bene Comune, i numeri per prenotare.





Percorsi culturali a tema e visite guidate gratuite, un'occasione unica per scoprire i "Luoghi dell'arte e della spiritualità", i percorsi "Mesagne Borgo dei Musei" e "Appia Bene Comune". Ad un anno dalla proclamazione dell'Antica Via Appia a Patrimonio Mondiale UNESCO, e per onorare al meglio l'impegno che Mesagne ha assunto nella promozione e valorizzazione della Regina Viarum, domenica 27 luglio la città celebrerà il primo anniversario con l'evento "La Notte dell’Appia". Il programma invita cittadini e visitatori a vivere la bellezza dei più rappresentativi monumenti cittadini.





L'iniziativa prevede l'apertura dei beni individuati - dalle ore 18:00 alle ore 23:00 - seguendo gli itinerari dei presidi culturali Castello Normanno Svevo - Museo “Mater”, dei Presidi Culturali afferenti al SUM - Borgo dei Presepi - Casa dell’Appia.





Saranno disponibili due itinerari urbani, percorsi con l'ausilio di guide turistiche specializzate:





Dalle ore 19:00, l'itinerario "Luoghi dell’arte e della spiritualità" partirà dalla Basilica del Carmine, con visita al Museo Carmelitano, per poi proseguire verso Porta Grande, Borgo dei Presepi, Chiesa Madre e Chiesa di Sant'Anna.

Dalle ore 21:00, l'itinerario "Mesagne Borgo dei Musei" partirà dal Castello e dal Mater Museo del Territorio e includerà la Chiesa di Sant'Anna, la necropoli messapica e le tombe, la Chiesa Madre e il Museo di Arte Sacra “Cavaliere-Argentiero”. Gli interessati dovranno prenotarsi obbligatoriamente entro 24 ore dall’evento contattando l’Infopoint turistico al numero di telefono 0831732285 oppure inviando un messaggio Whatsapp al 3291668064.

Anche per partecipare alla visita guidata presso il Parco Archeologico di Muro Tenente, dove dalle ore 18:15 sarà possibile accedere al tratto dell’antica Via Appia recentemente riportato alla luce, la prenotazione è obbligatoria. Per effettuare una visita tra i resti della città messapica e romana, guidati da esperti nella lettura delle affascinanti testimonianze, è necessario contattare via Whatsapp il numero 3458723113 entro 48 ore dallo svolgimento dell'evento.





Mesagne si prepara così a festeggiare una data storica per un territorio che vanta una core zone – area di eccellenza individuata presso l’antico insediamento messapico di Muro Tenente – incoronata Patrimonio dell’Umanità.