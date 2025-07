VIVA! Festival 2025: tre giorni di musica, visioni e incontri nella Valle d’Itria

Torna a Locorotondo, nel cuore della Valle d’Itria, VIVA! Festival, giunto alla sua nona edizione. Da venerdì 1 a domenica 3 agosto 2025, la Puglia si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più suggestivi e ricercati d’Europa: VIVA! – Valle d’Itria International Music Festival, organizzato da Turné, che ancora una volta unisce musica, paesaggio, cultura e futuro.

Tre giornate di musica dal vivo, dj set esclusivi, progetti artistici inediti e incontri con grandi nomi della cultura contemporanea, in un’esperienza immersiva tra le masserie e i borghi della Valle d’Itria.

Il festival si apre venerdì 1 agosto con una serata tutta dedicata al clubbing. Protagonista sarà Bonobo con un dj set tra groove e malinconia, accompagnato da Camoufly con le sue sonorità hyperpop, Fenoaltea che fonde dancefloor ed echi mediterranei, okgiorgio con la sua alt-dance italiana e Parisi, duo che miscela elettronica e virtuosismo.

Sabato 2 agosto la line-up vira verso sonorità soul, hip hop e urban. Sul palco Ele A, giovane promessa del rap italiano, seguita dalla magnetica Greentea Peng. I Jungle proporranno un dj set in esclusiva nazionale, mentre la Shablo Street Jazz Band con Tormento, Joshua Bale e Mimì unirà jazz e vibrazioni contemporanee. A completare la serata ci saranno Studio Murena con il loro jazzcore elettronico e Yunè Pinku, talento emergente della scena UK.

Domenica 3 agosto il festival culminerà all’alba con un set esclusivo di Christian Löffler in riva al mare, riservato agli abbonati. La sua musica, sospesa tra ambient, house e natura, accompagnerà il sorgere del sole in un rito collettivo. A seguire, The Unusual Coffee Party by Lavazza chiuderà l’esperienza del festival con un momento conviviale e creativo.

VIVA! è anche Extra VIVA!, una serie di appuntamenti e talk gratuiti nel centro storico di Locorotondo. Il 1° agosto, alle 18 da Kiatz in via Nardelli, Massimo Oldani e Luca Fantacone dialogheranno su “Musica Dematerializzata e Algoritmo” con la moderazione di Michele Casella; alle 19, da ZERO in via Veneto, Studio Murena sarà protagonista di un focus condotto da Damir Ivic. Il 2 agosto alle 18, sempre da Kiatz, Ghemon e Luca de Gennaro discuteranno il tema “Nessuno è una cosa sola”; alle 19, nella Villa Comunale, Cecilia Sala converserà con Paolo Giordano su “Dove sta andando il mondo” (registrazione gratuita necessaria). Il 3 agosto, alle 20:30, sul sagrato della Chiesa Madre di San Giorgio Martire, Daniele Raineri e Paolo Giordano affronteranno “I grandi cambiamenti globali”, in collaborazione con Libri nei Vicoli del Borgo (registrazione gratuita necessaria).

VIVA! Festival si conferma come un laboratorio di sperimentazione artistica e culturale, dove ogni elemento è parte di una narrazione che mette in relazione innovazione, radici e paesaggio. Anche per il 2025, l’Arena Valle d’Itria sarà la location principale dei live, a ridosso del centro storico di Locorotondo, favorendo il dialogo tra palco, città e natura.

Biglietti e abbonamenti sono già disponibili sulla piattaforma Dice al link: https://link.dice.fm/L41e55df0ffe