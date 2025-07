Cornetto Battiti Live da record: ancora una volta leader assoluta della serata

MILANO - Cornetto Battiti Live continua la sua corsa inarrestabile nell’estate italiana e, con la quarta puntata, fa poker di successi: quattro puntate e quattro prime serate vinte in modo sempre più convincente, confermandosi indiscutibilmente non solo lo show musicale preferito dagli italiani, ma tra i programmi più visti della tv in assoluto.I numeri parlano chiaro: la serata ha registrato 2.534.000 telespettatori nel minuto medio – nuovo record assoluto – e una share del 22,2%, la più alta dell’edizione. Una durata importante (186 minuti) che ha appassionato il pubblico fino a tarda ora, interessando complessivamente 8 milioni 751mila spettatori a testimoniare una fedeltà d’ascolto straordinaria.Cornetto Battiti Live ha ottenuto risultati eccellenti tra i giovanissimi fino ai 14 anni, con una share del 30%, e ha raggiunto la stessa soglia anche tra gli uomini 25-34 anni, le donne 35-44 e 45-54. Ha inoltre conquistato ogni fascia d’età femminile, superando il 25% di share tra le donne fino ai 35 anni. Tra il pubblico maschile, Cornetto Battiti Live è stato il programma più seguito in tutte le fasce d’età fino ai 65 anni. Il programma si è confermato il più visto al Nord, Centro e Sud Italia.Questi risultati consolidano ulteriormente il brand Cornetto Battiti Live ed un format capace di unire generazioni diverse – dai giovanissimi alle famiglie – trasformando ogni puntata in un evento televisivo da condividere anche riuniti in gruppo d’ascolto come dalle numerose testimonianze social dove Cornetto Battiti Live è risultato ancora una volta tra i contenuti più commentati e condivisi, confermandosi un evento pop trasversale, amato e seguito tanto in TV quanto online.Un successo che nasce dall’instancabile ed appassionato impegno di straordinari professionisti ed una squadra tecnica impeccabile per un impianto scenico da grande show internazionale. La conduzione, affidata a Ilary Blasi e Alvin con Nicolò De Devitiis, ha saputo guidare con puntualità ritmo e spensieratezza l’intera serata, valorizzando un cast artistico come sempre di assoluto livello.Con numeri in costante crescita, uno show potente e una community sempre più affezionata, Cornetto Battiti Live è – e resta – la colonna sonora ufficiale dell’estate italiana.