Volo in ritardo di oltre tre ore: il Giudice di Pace di Bari condanna Ryanair a risarcire un passeggero

– Una nuova sentenza in favore dei diritti dei passeggeri aerei arriva dal Giudice di Pace di Bari, che ha condannato la compagniaal pagamento dia titolo di compensazione pecuniaria per undel volodel

Al centro della vicenda giudiziaria, la mancata corresponsione dell’indennizzo previsto dall’art. 7 del Regolamento CE 261/2004, che stabilisce un risarcimento automatico in caso di ritardi prolungati. Nonostante i tentativi di conciliazione, Ryanair si era rifiutata di procedere con il pagamento, rendendo necessario il ricorso legale da parte del passeggero.

La compagnia irlandese ha tentato di opporsi sollevando varie eccezioni preliminari, tra cui l’improcedibilità per mancata conciliazione obbligatoria. Il giudice ha però respinto questa tesi, richiamando la giurisprudenza della Cassazione e una recente sentenza del TAR Piemonte, che hanno definito incompatibile la conciliazione obbligatoria con il diritto alla compensazione automatica, ritenuta uno strumento immediato e certo di tutela dei consumatori.

Nel merito, Ryanair aveva attribuito il ritardo a un malfunzionamento dei sistemi di controllo aereo britannici avvenuto il giorno precedente, che avrebbe impedito la disponibilità dell’equipaggio. Il Giudice di Pace ha però escluso che si trattasse di una circostanza eccezionale, sottolineando che i disservizi non hanno colpito direttamente gli aeroporti di Bari o Milano, e che la compagnia non ha dimostrato di aver adottato misure adeguate per limitare i disagi.

La sentenza si traduce in una affermazione chiara dei diritti dei passeggeri, che – come evidenziato dallo stesso giudice – non possono essere oggetto di mediazione o rinvio, soprattutto di fronte a responsabilità imputabili a disorganizzazione interna.

Soddisfazione da parte di Italia Rimborso, società che ha seguito il caso:

“Questa pronuncia del Giudice di Pace di Bari è una vittoria della legalità, della chiarezza e della tutela effettiva dei diritti dei consumatori. La compagnia aerea non ha potuto sottrarsi alle sue responsabilità, e il passeggero ha finalmente ottenuto giustizia. Continueremo su questa strada”.

Una decisione che rappresenta un precedente importante, soprattutto per i tanti viaggiatori che ogni anno affrontano ritardi e disagi, spesso senza riuscire a far valere i propri diritti.