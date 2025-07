White Star presenta: "Marilyn. Dea. Diva. Donna" di Chiara Pasqualett

Attraverso uno stile narrativo coinvolgente, l’autrice va oltre la superficie scintillante del mito hollywoodiano per far emergere la donna dietro la maschera, in tutta la sua complessità. Spiega Chiara Pasqualetti Johnson nella prefazione: “Chi era davvero Marilyn Monroe? Per cercarla, ho provato a guardare oltre i pregiudizi e mi sono imposta di raccontarla senza giudicarla. Per scorgere la vera Marilyn, occorre incrinare l’immagine della dea e quella della diva, lasciandosi sorprendere dalla donna che era. Intelligente, volitiva, piena di talento e dotata di uno straordinario senso dell’umorismo”.Marilyn Monroe (1 giugno 1926 - 4 agosto 1962) anticipò di decenni la consapevolezza con cui le donne di oggi scelgono di raccontarsi. In un’epoca in cui la sensualità femminile era dettata da canoni imposti dallo sguardo maschile, fu lei a decidere come mostrarsi al mondo: usò la propria immagine come strumento di potere, consapevolmente. La sua “sexitudine” – una miscela di erotismo e vulnerabilità, ironia e seduzione – era una forma di linguaggio, una strategia comunicativa, un gesto di libertà. Con una lucidità sorprendente, gestiva look, pose, parole e silenzi come elementi di un copione che scriveva da sola. Per questo, oggi più che mai, Marilyn appare vicina a noi: perché ha incarnato un’idea di femminilità potente, autodeterminata, consapevole.