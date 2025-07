Wimbledon, gli azzurri brillano nel secondo turno: Sonego, Cobolli, Darderi e Cocciaretto al terzo turno

Giornata positiva per il tennis italiano sui prati di Wimbledon:staccano il pass per ildel prestigioso torneo londinese.

Nel tabellone maschile, Lorenzo Sonego ha avuto la meglio sul georgiano Nikolosz Basilashvili con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-7, 7-6, al termine di un match combattuto soprattutto nei set finali. Buona prova anche per Flavio Cobolli, che ha sconfitto in tre set il britannico Jack Pinnington Jones (6-1, 7-6, 6-2) e per Luciano Darderi, che ha superato con autorità Arthur Fery, altro beniamino di casa, per 6-4, 6-3, 6-3.

Negli altri incontri del giorno, il croato Marin Cilic ha eliminato Jack Draper in quattro set (6-4, 6-3, 1-6, 6-4), mentre lo statunitense Brandon Nakashima ha battuto il connazionale Reilly Opelka per 7-5, 6-2, 6-7, 6-3. Prova di forza per Novak Djokovic, che ha travolto il britannico Daniel Evans con un netto 6-3, 6-2, 6-0.

Tabellone femminile: Cocciaretto avanti, Bronzetti eliminata

Tra le donne, Elisabetta Cocciaretto ha brillato nel secondo turno, imponendosi sull’americana Katie Volynets con un convincente 6-0, 6-4, guadagnandosi così l’accesso al terzo turno.

Finisce invece l’avventura di Lucia Bronzetti, sconfitta dalla giovane russa Mirra Andreeva per 6-1, 7-6. Prosegue senza intoppi la corsa della campionessa uscente Elena Rybakina, che ha superato Maria Sakkari con un secco 6-3, 6-1. Vittoria anche per la numero uno del mondo Iga Swiatek, che ha rimontato l’americana Catherine McNally chiudendo per 5-7, 6-2, 6-1. Infine, la danese Clara Tauson ha battuto Anna Kalinskaya per 6-3, 7-6.

Wimbledon entra ora nel vivo, con tanti big e nuove promesse pronti a darsi battaglia nel terzo turno. Gli italiani continuano a sognare.