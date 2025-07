Lecce, Daniel Samek ceduto all’Artis Brno: il club salentino manterrà il 30% sulla futura rivendita

FRANCESCO LOIACONO – Ilall’, club della Repubblica Ceca. L’operazione prevede una: qualora in futuro il calciatore venisse trasferito a un’altra squadra, il

Samek, classe 2004, è stato protagonista di un lungo percorso nelle giovanili tra Repubblica Ceca e Italia. Cresciuto nelle fila dello Hradec Králové, ha militato in seguito in diverse formazioni dello Slavia Praga, tra cui la squadra B e le selezioni Under 17 e Under 19. Nel 2022 è approdato in Italia, dove ha indossato la maglia del Lecce Primavera, Under 19 e Under 20. Ha inoltre collezionato 6 presenze con la Nazionale ceca Under 20 e 12 con l’Under 19.

Lecce alla ricerca di un nuovo difensore

Con la partenza di Samek, il presidente Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino sono ora al lavoro per individuare un nuovo difensore da inserire in rosa, sia in prestito che a titolo definitivo, per rinforzare il reparto arretrato in vista della nuova stagione.

Obiettivo salvezza per i giallorossi

Il Lecce si prepara al prossimo campionato di Serie A con l’obiettivo dichiarato di ottenere la salvezza, puntando su una rosa equilibrata e su nuovi innesti funzionali. Il mercato estivo sarà dunque decisivo per garantire al tecnico una squadra competitiva e pronta ad affrontare le insidie del massimo campionato.