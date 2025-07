Roma, esplosione in via dei Gordiani: 21 feriti, fiamme e panico nel quartiere Prenestino

ROMA – Una, nel cuore del quartiere Prenestino, provocando paura e caos tra i residenti. L’incidente, avvenuto poco dopo le 8, è stato causato dallain prossimità di un distributore di carburante.

Secondo le prime ricostruzioni, i vigili del fuoco erano già presenti sul posto per un intervento su un camion che aveva urtato una conduttura. Durante le operazioni di messa in sicurezza, si è verificata l’esplosione che ha investito in pieno i soccorritori.

Il bilancio provvisorio è di 21 feriti, tra cui otto agenti di polizia e un vigile del fuoco, ma nessuno risulterebbe in gravi condizioni. Fortunatamente nessun operatore del 118 è rimasto coinvolto.

Danni agli edifici e colonna di fumo visibile da tutta la città

La deflagrazione ha causato danni ad alcuni palazzi vicini, con vetri infranti, facciate annerite e auto danneggiate. Le fiamme si sono propagate fino a un deposito giudiziario, situato alle spalle del distributore, alimentando un incendio che ha richiesto ore di lavoro da parte dei soccorritori.

Una densa colonna di fumo nero si è alzata dal luogo dell’esplosione, visibile da gran parte della città, generando allarme tra i cittadini. Per motivi di sicurezza è stata chiusa temporaneamente la stazione della metro C più vicina all’area dell’incidente.

Le autorità: "Evitate la zona, indagini in corso"

La polizia e i vigili del fuoco hanno immediatamente isolato l’area e invitato la popolazione a tenersi a distanza per consentire le operazioni di spegnimento e la verifica della stabilità delle strutture danneggiate. Sono in corso accertamenti tecnici per chiarire le cause dell’esplosione, ma l’ipotesi principale resta quella di una fuga di gas innescata accidentalmente.

Il sindaco di Roma ha espresso solidarietà ai feriti e ha ringraziato i soccorritori per il tempestivo intervento: “È stato evitato un disastro ben più grave grazie al coraggio e alla prontezza delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco”.

La situazione resta sotto controllo, ma il quartiere è ancora parzialmente bloccato e si registrano rallentamenti alla circolazione e alla rete del trasporto pubblico nella zona est della Capitale.