Wimbledon, Sinner travolge Vukic: 6-1 6-1 6-3 e vola al terzo turno

In un'ora e 40 minuti di gioco, Jannik Sinner conferma il suo straordinario stato di forma e liquida Aleksandar Vukic con un nettosul Centre Court di Wimbledon. Il numero uno del mondo domina in lungo e in largo, soprattutto nei primi due set, senza mai dare l'impressione di essere in difficoltà.

Dopo aver mancato cinque match point, Sinner chiude l’incontro al sesto tentativo, conquistando con autorità l’accesso al terzo turno dello Slam londinese, dove ad attenderlo ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez.

Una prestazione solida e convincente quella dell’altoatesino, che ha mostrato grande precisione al servizio, aggressività in risposta e una notevole varietà di colpi. Per Sinner si tratta di un altro passo deciso nel percorso verso la seconda settimana del torneo, obiettivo minimo per chi ambisce a confermare la propria leadership mondiale anche sull’erba di Church Road.