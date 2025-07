WTA 250 Praga: Cocciaretto e Stefanini volano al secondo turno. Bouzkova e Bejlek ok in casa

Buon inizio per il tennis italiano al, torneo in corso sui campi in cemento della capitale ceca.conquistano l’accesso al secondo turno con due vittorie convincenti.

La marchigiana Cocciaretto ha superato la svizzera Viktorija Golubic con il punteggio di 6-2 6-3. Un match solido per l’azzurra, che nel primo set ha messo in mostra un servizio preciso ed efficace, dominando gli scambi. Nella seconda frazione, dopo un avvio equilibrato fino al 3-3, Cocciaretto ha preso il largo grazie a un rovescio incisivo e colpi da fondo rapidi e profondi.

Anche Lucrezia Stefanini ha centrato il passaggio al secondo turno, battendo Viktoriya Tomova con un netto 6-1 7-6. Dopo un primo set dominato, l’azzurra ha mantenuto sangue freddo nel secondo, imponendosi al tie-break contro la bulgara.

Successi netti anche per le padrone di casa: la testa di serie Marie Bouzkova ha travolto la cinese Xinyu Gao per 6-0 6-2, mentre Sara Bejlek ha regolato la giapponese Moyuka Uchijima con un convincente 7-5 6-2.

Nel derby asiatico-americano, Alycia Parks ha battuto la giapponese Mai Hontama per 6-4 6-2, mentre Ann Li ha avuto la meglio sull’australiana Astra Sharma in due set, 7-6 6-3.

Nel prossimo turno Cocciaretto e Stefanini cercheranno di proseguire il loro cammino nel tabellone, in una competizione che si preannuncia ricca di sfide interessanti.