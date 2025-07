Xylella, rinviata la Commissione d’indagine per mancanza del numero legale

BARI - Rinviata alla prima settimana di settembre la seduta della Commissione d’indagine sulle eventuali responsabilità amministrative nel contenimento della Xylella fastidiosa. La riunione, presieduta da Massimiliano Di Cuia, era stata convocata per deliberare in merito ai soggetti da ascoltare e alla calendarizzazione delle audizioni, come previsto dall’art. 2, comma 4, della legge regionale 5/2024. Il rinvio è stato determinato dalla mancanza del numero legale.