Conversano, proteste per i passaggi a livello: il sindaco scrive alle Ferrovie Sud-Est

CONVERSANO - Mattinata di disagi a Conversano a causa delle prolungate chiusure dei passaggi a livello, in particolare quello di via Polignano. Il sindaco Giuseppe Lovascio ha inviato una lettera formale di protesta alle Ferrovie Sud-Est, chiedendo chiarimenti sulle lunghe attese che, in alcuni casi, superano la mezz’ora anche dopo il passaggio dei treni.

"Le segnalazioni sono quotidiane – scrive Lovascio – e i disagi alla viabilità cittadina sono enormi. In caso di emergenza, con un’ambulanza bloccata, le conseguenze potrebbero essere gravissime."

Il primo cittadino ha inoltre criticato il progetto proposto in passato da FSE per eliminare i passaggi a livello, definendolo "irricevibile" poiché avrebbe limitato drasticamente gli accessi alla città. Lovascio ribadisce invece la necessità di interrare la linea ferroviaria.

"Ma al di là dei progetti futuri – conclude il sindaco – resta incomprensibile perché le sbarre restino abbassate anche quando il treno è già transitato."