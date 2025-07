Aeroporti di Puglia: nuovi voli Wizzair per Skopje e Katowice, si rafforzano i collegamenti con l’Est Europa

BARI – Continua il potenziamento dell’offerta internazionale dagli scali pugliesi., compagnia leader nei collegamenti con l’Est Europa, annuncia duea partire dalla stagione

Dal prossimo 27 ottobre, partirà il collegamento tra Bari e Skopje, capitale della Macedonia del Nord. Il volo, operato con Airbus A320, prevede due frequenze settimanali (lunedì e venerdì) fino al 12 dicembre. Successivamente, dal 15 dicembre al 27 marzo 2026, si aggiungerà una terza frequenza settimanale, il mercoledì.

Per il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, si tratta di un risultato storico: “È la prima volta che la Puglia viene collegata con la Macedonia. Questo nuovo volo si inserisce in una più ampia strategia di apertura ai mercati emergenti dei Balcani, aree geograficamente e culturalmente vicine alla nostra regione, e rappresenta un’opportunità sia per il turismo sia per le imprese pugliesi”.

Brindisi si collega con Katowice: novità in arrivo per l’estate 2026

A partire da marzo 2026, con l’avvio della stagione estiva, Wizzair attiverà anche un nuovo volo da Brindisi a Katowice, in Polonia. Il collegamento sarà quadrisettimanale, con partenze ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

Anche in questo caso, Vasile ha sottolineato la rilevanza strategica della rotta: “Si tratta di un ulteriore tassello nell’espansione del network internazionale dell’Aeroporto del Salento, con l’obiettivo di intercettare il crescente flusso turistico proveniente dalla Polonia, mercato che si è dimostrato tra i più dinamici degli ultimi anni”.

Con questi nuovi collegamenti, Aeroporti di Puglia conferma l’obiettivo di rafforzare la connettività con l’Europa dell’Est, contribuendo alla destagionalizzazione del turismo e migliorando l’accessibilità della regione anche per le attività produttive.