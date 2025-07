Yamas: il cantautore salentino vola alle finali di Sanremo Rock

Dopo aver superato le selezioni regionali del Sanremo Rock - Puglia, YAMAS conquista l’accesso alle finali nazionali per il Sud Italia, che si terranno il 2 agosto a Noto (SR). Un altro traguardo importante per l’artista salentino, voce potente e autentica della scena rock indipendente italiana.

Yamas si distingue per il suo stile ruvido, viscerale e profondamente umano, capace di fondere rabbia e poesia, fuoco e silenzio. La sua musica è un racconto sincero e disilluso, nato da esperienze vissute e trasformato in energia sul palco.

Attualmente è in tour tra le piazze del Sud Italia insieme allo Zoo di 105, aprendo i live del noto format radiofonico con le sue esibizioni cariche di intensità ed emozione. Un’occasione che sta portando la sua voce e la sua storia sotto i riflettori di un pubblico sempre più vasto.

“La mia musica è la mia battaglia quotidiana. È verità, è sangue, è voce. Portarla in finale, è già una vittoria. Non vado in cerca di trofei, spero solo di incontrare anime con cui condividere emozioni e se anche una sola si riconosce in ciò che canto, allora ha senso tutto.” – racconta Yamas.

Il suo singolo “Lacrime di Ghiaccio”, già disponibile su tutte le piattaforme digitali, continua a riscuotere consensi, diventando colonna sonora di chi ha scelto di trasformare il dolore in forza.