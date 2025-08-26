A Bari torna l’aperitivo ecologico Plastic Free: focus su microplastiche e abitudini sostenibili

BARI – Venerdì 29 agosto alle 18:00 la spiaggia di Pane e Pomodoro ospiterà il secondo appuntamento con l’aperitivo ecologico promosso da Plastic Free Onlus, associazione ambientalista attiva dal 2019 nella lotta contro l’inquinamento da plastica.

Dopo il successo del primo incontro, l’iniziativa quest’anno amplia i temi: non solo mozziconi di sigaretta, ma tutti i rifiuti abbandonati in spiaggia, con particolare attenzione alla plastica monouso e ai rischi derivanti da micro e nanoplastiche. Durante l’evento si terrà un talk divulgativo, una sessione di clean up e un momento conviviale finale.

I referenti Plastic Free per Bari, Silvana Mitolo, Davide Santacroce e Fabio Leli, insieme alla vicereferente regionale Silvana Ferrante, guideranno l’incontro. Parteciperà anche Annamaria Ferretti, presidente del Municipio 1, che ha accolto con entusiasmo l’invito a sostenere l’iniziativa.

La raccolta dei rifiuti coinvolgerà tutti i tipi di materiali presenti sull’arenile. Per ogni bicchiere o sacco di plastica restituito, i partecipanti potranno ricevere una consumazione gratuita offerta da The Raw Bus o un gadget Plastic Free, fino a esaurimento scorte.

“L’obiettivo è sensibilizzare senza toni accusatori, coinvolgendo i cittadini in un’esperienza piacevole e condivisa, dove l’impegno individuale viene valorizzato”, spiegano i referenti Plastic Free.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bari e realizzata in collaborazione con I Custodi della Bellezza, con il supporto di The Raw Bus, Bar Project Academy e AMIU Puglia, si propone di diventare un appuntamento fisso dell’estate barese. Il terzo incontro è già previsto per venerdì 26 settembre.

La partecipazione è gratuita, ma è consigliata l’iscrizione sul sito www.plasticfreeonlus.it per copertura assicurativa.