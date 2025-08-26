Paura a Margherita di Savoia: bambino di 3 anni smarrito sul lungomare, ritrovato grazie alla Polizia

MARGHERITA DI SAVOIA - Momenti di grande apprensione a Margherita di Savoia, dove un bambino di tre anni e mezzo si è smarrito tra la folla sul lungomare cittadino. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato, la vicenda si è risolta senza conseguenze.

Il piccolo Gianvito è stato notato da un turista mentre camminava da solo, visibilmente confuso e spaventato, sul lungomare Cristoforo Colombo. L’uomo, in vacanza nella città del sale, ha subito capito che qualcosa non andava e, dopo aver preso il bambino per mano, lo ha condotto alla postazione mobile della Polizia in piazza Libertà.

Ad accogliere il bambino sono stati gli agenti Giacomo e Vittorio, in servizio per la questura di Barletta-Andria-Trani, che con tatto e sensibilità sono riusciti a tranquillizzare Gianvito e a guadagnarsi la sua fiducia. Grazie alle informazioni fornite dal piccolo, gli agenti hanno individuato rapidamente i genitori, visibilmente agitati, che lo cercavano disperatamente.

A sorprendere tutti è stata la spiegazione di Gianvito: il bambino si era allontanato di proposito, incuriosito dal camper della Polizia e desideroso di conoscere gli agenti.

Nei giorni successivi, i genitori si sono recati in questura per ringraziare personalmente gli agenti per la loro professionalità, umanità e prontezza nel gestire la situazione, riconoscendo l’importanza del loro intervento tempestivo.