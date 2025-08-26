“Una Notte al Museo” a Palazzo delle Arti Beltrani: il 28 agosto tra i Giganti del Sistema Solare

TRANI – Un viaggio tra scienza, arte e meraviglia cosmica attende famiglie e appassionati il 28 agosto al Palazzo delle Arti Beltrani di Trani, con il nuovo appuntamento di. Dopo il successo delle prime due serate estive, l’iniziativa organizzata da Delle Arti ODV ETS in collaborazione con l’Associazione astrofili Cieli Stellati di Puglia propone un tema affascinante:

Dalle 16:00, i visitatori potranno esplorare le collezioni permanenti del museo e della Pinacoteca “Ivo Scaringi”, la mostra fotografica “Storie di Puglia” dall’Archivio Gianni Berengo Gardin (fino al 31 agosto) e assistere alla proiezione di video-documentari sul patrimonio culturale della città.

Alle 21:00, spazio ai più piccoli con il laboratorio “Il sistema solare in una scatola!”, dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni (accompagnati da un genitore), che potranno creare i giganti del Sistema Solare con colori, forme e storie. La partecipazione richiede prenotazione e rientra nella Family Card (25 euro) che consente l’ingresso agevolato per gruppi familiari.

Il momento clou sarà alle 21:30, con osservazioni astronomiche guidate da telescopi professionali e divulgatori scientifici. Saturno sarà visibile con i suoi iconici anelli e le sue lune principali, mentre Nettuno, seppur invisibile a occhio nudo, sarà osservabile come un piccolo disco bluastro. Gli esperti illustreranno curiosità scientifiche e mitologiche, dai venti di Nettuno che superano i 2.000 km/h alla sua misteriosa “Grande Macchia Scura”.

«Una Notte al Museo è un’esperienza immersiva tra cielo e cultura, un invito a guardare oltre il quotidiano e a esplorare la meraviglia dell’universo», affermano gli organizzatori.

I biglietti sono disponibili su Vivaticket (ticket 10 euro, soci partner 8 euro, ticket Famiglia 25 euro): acquista qui.

Prenotazione obbligatoria per il laboratorio: form di prenotazione.

Il ciclo proseguirà fino al 30 settembre con l’evento “Anelli e crateri: il fascino di Saturno e della Luna”, sempre con laboratori per ragazzi e osservazioni astronomiche.

Info e contatti:

Palazzo delle Arti Beltrani, via Beltrani 51, Trani – tel: 0883 500044 – email: info@palazzodelleartibeltrani.it

Biglietti anche in botteghino (martedì-domenica, 16:00-21:00) o via WhatsApp al +39 3923892767, con opzione catalogo spettacoli da scegliere.



