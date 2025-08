A Ferragosto Califano “ritorna” a Trani: omaggio teatrale al mito con Un bastardo venuto dal sud

TRANINella notte di Ferragosto,, ilaccoglie uno degli appuntamenti più attesi dell’estate culturale pugliese: Un bastardo venuto dal sud, spettacolo omaggio a, icona della canzone italiana e poeta maledetto per eccellenza.

In scena alle ore 21:00 (porte ore 20:30) nella suggestiva Corte Davide Santorsola, lo spettacolo – scritto e diretto dall’indimenticato Pietro Genuardi – è un viaggio emozionale tra parole e musica, interpretato da Fabio Cursio Giacobbe. Nessuna imitazione, solo un atto d’amore verso un artista che ha raccontato come pochi l’anima verace dell’Italia.

Tra monologhi intensi, brani iconici e un racconto in prima persona, lo spettacolo ripercorre luci e ombre di Califano: la dolce vita romana, i successi musicali, le cadute, le donne, le amicizie controverse, le rinascite. Un uomo “che non aveva bisogno di morire per diventare leggenda”.

Tra i momenti più toccanti: letture teatrali tratte dai testi più profondi del Califfo – Pasquale l’infermiere, Avventura con un travestito, Disperati pensieri di un impotente – alternate a 17 canzoni eseguite dal vivo, in un’atmosfera che richiama i club notturni della Roma anni ’70.

Lo spettacolo è anche un’occasione per ricordare Genuardi, attore e regista noto al grande pubblico per i suoi ruoli in Il Paradiso delle Signore e CentoVetrine, scomparso prematuramente ma ancora vivo nell’immaginario teatrale italiano.

🎫 Biglietti: poltronissima numerata €20 – posto unico €15

Disponibili su Vivaticket link, al botteghino di Palazzo Beltrani (via Beltrani 51, Trani), tramite Carta Docente, Carta della Cultura Giovani e WhatsApp al +39 392 3892767.

📞 Info: 0883 500044 – info@palazzodelleartibeltrani.it

📖 Programma completo: Brochure stagione 2025