A Massafra sette serate per conoscere la fisarmonica e il territorio

MASSAFRA - Torna il Festival internazionale della fisarmonica Città di Massafra Terra delle Gravine, la manifestazione che, nelle serate dal 25 al 31 agosto, darà la possibilità di conoscere questo strumento e le sue molteplici sfaccettature, nonché la storia e le tradizioni del territorio.Le serate si terranno, con ingresso libero e gratuito, con inizio alle ore 20.00 sul Lungovalle Niccolò Andria a Massafra; ogni concerto sarà preceduto da “La bottega del Libro” con la presentazione di autori, letture e conversazioni (info email: tannoya@alice.it e 3398890822); presentatori del Festival saranno Francesca Rizzato, Albertina Mastrangelo e Raffaele Zanframundo.La prima serata, in particolare, sarà aperta alle ore 20.30 dalla cerimonia inaugurale del 22° Festival Internazionale della Fisarmonica Città di Massafra Terra delle Gravine con l’intervento del Sindaco di Massafra, Dott.ssa Gian Carla Zaccaro, e di altre autorità comunali, provinciali e regionali, cui seguirà il concerto “Canti di donne terra e sale” di Anna Cinzia Villani, la voce che da sempre racconta il vissuto del Salento, cantando nenie, stornelli e ritornelli.La manifestazione è organizzata da Agorà Aps Massafra, presidente Antonello Tannoia, in collaborazione con il Gruppo studi e ricerche su “musica e tradizioni popolari”, coordinatore, Francesco Laterza, e con il patrocinio del Comune di Massafra e della Regione Puglia, e il sostegno della Fondazione Puglia.Due le principali novità di questa ventiduesima edizione: la partecipazione di fisarmonicisti e organettisti internazionali, accompagnati nell’occasione da diversi strumenti musicali, e l’istituzione di una borsa di studio dedicata alla memoria del compianto socio Dott. Pasquale D’Erchia, assegnata ad uno studente di fisarmonica del Conservatorio Statale “E. R. Duni” di Matera, quest’anno Leonardo Antony Napoli.Prevista anche la consegna del Premio "Alessandro Tannoia" 2025 che, istituito nel 2002, quest’anno vedrà premiati: per la Sezione Solidarietà Sociale la Dott.ssa Anna Maria Moschetti, presidente della Commissione Ambiente dell’Ordine dei Medici di Taranto, per la Sezione Economia il Dott. Giuseppe Maria Ricchiuto, Esperto in Fitoterapia, e per la Sezione Arte & Cultura il Prof. Vincenzo Santoro, Responsabile del Dipartimento Cultura e Turismo dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani).Anche in questa ventiduesima edizione il Festival è caratterizzato dalla trasversalità culturale, dando l’opportunità al pubblico non solo di ascoltare la fisarmonica nei diversi generi musicali, splendidamente immersa con gli altri strumenti di tradizione colta, ma è anche per esplorare il territorio nelle sue tradizioni popolari, passando, nello spirito che connota l’Associazione Agorà, attraverso momenti di riflessione su tematiche attuali socialmente significative.