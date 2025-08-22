Serie A, il Lecce debutta al “Ferraris” contro il Genoa

FRANCESCO LOIACONO – Domani alle 18:30 allo stadio “Luigi Ferraris” andrà in scena Genoa-Lecce, gara valida per la prima giornata d’andata di Serie A. Una sfida importante per entrambe: i salentini puntano a iniziare con il piede giusto la corsa verso la salvezza, mentre i rossoblù cercheranno i tre punti per inaugurare al meglio la nuova stagione.Nel Lecce mister Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno dello squalificato Pierotti. Sulle fasce agiranno Pierret ed Helgason, con Sottil in cabina di regia e il tandem offensivo formato da Camarda e Banda.Il Genoa di Patrick Vieira non potrà contare sull’infortunato Ekuban. Sulle corsie laterali ci saranno Frendrup e Carboni, in posizione di trequartista Gronbaek, mentre in attacco toccherà a Colombo e Stanciu.A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia.Nell’ultimo precedente di Serie A disputato a Genova, il 14 marzo 2025, i liguri si imposero 2-1: doppietta di Miretti nel primo tempo (16’ e 45’), rete della bandiera giallorossa di Krstovic al 23’ della ripresa.