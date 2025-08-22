Roberto Esposito, musica senza confini

Ultimo appuntamento per Piano Lab, il festival itinerante organizzato dalla Ghironda con il supporto di Marangi Strumenti Musicali e Steinway & Sons, che celebra il pianoforte in tutte le sue sfumature. Lunedì 25 agosto, alle ore 20, nello scenario suggestivo del Castello Dentice di Frasso a Carovigno (Brindisi), il protagonista sarà Roberto Esposito, uno dei talenti più luminosi della Puglia musicale.Classe 1984, originario di Tricase, Esposito è un pianista dalla solida formazione classica, affinata al Conservatorio di Parma con il massimo dei voti sotto la guida di Roberto Cappello, maestro salentino di fama internazionale e vincitore del Premio Busoni nel 1976. Da quelle basi rigorose ha iniziato un percorso artistico che lo ha portato a esplorare linguaggi diversi, dal jazz alla musica di confine, intrecciando collaborazioni con nomi come Fabrizio Bosso e Philip Glass.Il suo primo album di inediti, The Decades (Workin’ Label, 2014), è stato presentato in Europa, negli Stati Uniti e nei Caraibi. Nel 2018, con l’etichetta Naxos, ha inciso un Concerto per pianoforte e orchestra insieme alla Budapest Scoring Symphonic Orchestra, diretta da Eliseo Castrignanò. Non sono mancate incursioni nel pop, con collaborazioni al fianco di Giuliano Sangiorgi, Simona Molinari, Tosca, Chiara Galiazzo e Francesco Tricarico.Il suo più recente lavoro, I mari della Luna, riflette un legame profondo e viscerale con il pianoforte, strumento che lo accompagna da oltre trent’anni. «Da piccolo mi dicevano: diventerai famoso perché hai talento e sei troppo bravo», racconta. «Poi ho sentito una frase che mi ha cambiato la vita: il successo non sta nella fama, ricchezza e potere, ma si può calcolare in base a quante persone con le lacrime agli occhi avrai nel tuo pubblico al termine di una grandiosa esibizione».È questa la missione artistica che Esposito porta avanti: emozionarsi ed emozionare, attraversando mondi musicali senza confini. Il concerto al tramonto di Carovigno sarà dunque un’occasione speciale per vivere questa visione e salutare la chiusura di un festival che celebra il re degli strumenti.📞 Info: 080.4301150