A Vieste lo show di successo del Circo Paolo Orfei, “Africa, Il Regno Animale”

A Vieste lo show di successo del Circo Paolo Orfei, presenta, “ Africa, il Regno Animale”, il circo dei record, con artisti premiati al Festival del Circo di Montecarlo, i giganti sono in pista con l’attrazione pluripremiata, gli elefanti della famiglia Gartner. Grandi attrazioni esotiche ed acquatiche, per il circo diretto dalla famiglia Martino-Dell’Acqua.

Il super confortevole complesso circense, si trova a Vieste, località Santa Maria di Merino Peschici.

In programma i seguenti spettacoli: tutti i giorni 21.15; domenica ore 18.00 e ore 21.15.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 3478988192 oppure 3480056243, le pagine Facebook Circo Africa il regno animale, è importante per aver garantito il posto prenotare su www.primafilaticket.it

Il Circo Paolo Orfei vanta di uno show unico, sotto la direzione artistica di Niky Martin. In pista si aprono le danze con straordinarie esibizioni: dai giganti della savana, gli elefanti, con esibizioni acrobatiche della famiglia Gartner, attrazione premiata al Festival del Circo di Montecarlo, alla cavalleria, alle attrazioni esotiche ed acquatiche; evoluzioni aeree con la giovane e brillante Rita De Angelis, Desiree Royal con il suo entusiasmante numero di hula hop; alta cavalleria con Genny Martino; Il giovane e spericolato Primo De Angelis, acrobata al filo, Desiree Pirlo abile artista ai tessuti; divertimento con i clown e magia con lo spettacolo dei Macaggi, luci e colori con Jason, il famoso uomo led e grande sfilata di animali esotici.