Voli Bari-Torino e ritorno in ritardo di oltre tre ore: passeggeri bloccati in aeroporto

BARI - Giornata difficile per molti passeggeri diretti a Torino e Bari. I voli FR6181 e FR6180 di Ryanair, previsti per domenica 17 agosto, hanno subito ritardi superiori alle cinque ore, causando pesanti disagi a chi doveva raggiungere le destinazioni per motivi di lavoro, salute o vacanza.

I passeggeri sono stati costretti a trascorrere ore negli aeroporti di Bari e Torino, con partenze inizialmente previste alle 16:55 e alle 19:25 che si sono concretizzate solo alle 22:24 e alle 00:22 rispettivamente. Dai primi accertamenti sembrano escluse circostanze eccezionali come maltempo o bird strike, dato che nella giornata di domenica le condizioni meteorologiche erano buone.

Secondo il Regolamento Europeo 261/2004, i passeggeri hanno diritto a un risarcimento di 250 euro per ritardi superiori alle tre ore, nel caso in cui la responsabilità sia imputabile alla compagnia aerea. I passeggeri possono richiedere la compensazione direttamente a Ryanair oppure rivolgersi a una società di claim, come ItaliaRimborso.it, o a un CAF per assistenza nella pratica.