A Villa Artemisia il laboratorio di drammaturgia “Le Uova del Mezzogiorno”

Partendo dal rapporto delle favole di San Nicola con altri miti solari del Mezzogiorno e dall’Oriente

e attraverso l’impiego di artisti ed esperti afferenti a varie discipline tra cui la drammaturgia, l’etnomusicologia, lo studio delle tradizioni, lo studio delle culture extraeuropee e le riflessioni contemporanee a tema di genere, questo laboratorio mira a creare un’esperienza di scrittura collettiva e crescita artistica che sia anche un momento di inclusione e socialità.





Il laboratorio è curato dalla cooperativa sociale Artes e si concentra sulla drammaturgia, coinvolgendo partecipanti in attività espressive e narrative. È inoltre pensato per stimolare la creatività e la partecipazione attiva, con un approccio inclusivo e accessibile.





Tra le figure di spicco di grande fascino culturale presenti si pone in evidenza quella di Bruce

LaBruce, artista queer noto a livello mondiale per il carattere innovativo con cui sviluppa la sua

riflessione di genere. Vincitore di un Teddy Award alla Berlinale, il rinomato Festival internazionale del cinema di Berlino, sperimentatore delle forme ibride teatro-filmiche, di lui il New York Times ha esaltato la grande estensione espressiva sottolineando, a proposito del film “Saint

Narcisse”, “le sue interpretazioni provocatorie della sessualità moderna”, e catalogando il suo ultimo film come “un’opera semiclassica”.



L'ingresso è libero sino ad esaurimento posti. I minori dovranno eventualmente essere accompagnati dai genitori. È consigliata la prenotazione all'indirizzo ufficiostampaquartieridellarte@gmail.com.

BARI - Fino al 6 agosto, all’interno di Villa Artemisia, a Bari, nell’ambito della seconda edizione del“Response Festival”, progetto promosso dalla società cooperativa Teatro Stabile delle Arti Medievali e vincitore dell’avviso pubblico “Le Due Bari 2025”, sarà proposto il laboratorio di drammaturgia sincretica “Le uova del Mezzogiorno”.