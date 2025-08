Al via la nuova edizione del ''MedFestival Puglia''

Torna con la sua dodicesima edizione il MedFestival Puglia, il festival curato dalla Aps Pro Loco Marciana, che dal 2010 valorizza l’identità culturale e mediterranea della Puglia attraverso un percorso condiviso tra musica, teatro, arti visive, letteratura, cibo e partecipazione.

L’edizione 2025, intitolata “Storie e suoni del Mediterraneo che unisce”, si svolgerà il 9 e 10 agosto presso il Santuario Madonna delle Grazie di San Marzano di San Giuseppe, luogo simbolico trasformato per due giorni in uno spazio di incontro e racconto collettivo. Il festival si propone come laboratorio di convivenza culturale e umana, dove il Mediterraneo è vissuto come spazio vivo di dialogo e trasformazione. L’iniziativa mira a valorizzare le espressioni artistiche dei popoli mediterranei, promuovere le eccellenze agroalimentari pugliesi, sostenere i giovani talenti locali, costruire reti tra enti e associazioni, rafforzare il senso di appartenenza territoriale.

Il programma si sviluppa in sette sezioni principali: Musica – con concerti e performance dal vivo che uniscono tradizione e sperimentazione, tra cui La Cantiga de la Serena, Giumentaro Ensemble, Accasaccio (9 agosto) e SkarLat e Kalàscima (10 agosto); Teatro e Narrazione – con “Via Case Sparse” (reading teatrale a cura di Ura teatro con Fabrizio Saccomanno e Marco Schiavone) e “Io sono Ulisse”, spettacolo originale della Pro Loco Marciana con attori non professionisti; Talk, incontri e documentari – tra cui la presentazione del libro “Osservazioni sul Tarantismo” con Federico Capone e Mimmo Mazza, l’incontro “Gaza, l’assedio dell’umanità” con Amira Abuamra e la performance artistica di Zaid Ayasa (9 agosto), i documentari “Siciliani d’Africa – Tunisia terra promessa” e “Pasturismo” (10 agosto); Installazioni e cultura visiva – con la mostra fotografica itinerante “Mesògeios thalassa” di Maurizio Greco, l’esposizione “Il Mediterraneo che non vorremmo” e lo stand esperienziale “Uno sguardo sulla Tunisia” a cura di APS Babele con degustazioni, henné, abiti e raccolta fondi per Gaza; Laboratori per bambini – con attività didattiche e laboratorio di serigrafia naturale a cura di Ammostro, artisti di strada e lo sport grazie alle associazioni sportive Aps Tech-time.it, Ne Ikmi Asd, La Casa di Sofia e Diavoli Rossi che presenteranno “ I Giochi del Mediterraneo “.

Un ricco percorso enogastronomico con postazioni food, vino, birra e drink per narrare la Puglia attraverso il gusto.

DJ Set finale per chiudere il festival in festa.

Il MedFestival Puglia è un progetto culturale partecipato, pensato per valorizzare i luoghi simbolici del territorio con allestimenti rispettosi del paesaggio e pratiche attente alla sostenibilità ambientale, all’accessibilità e all’inclusione. Nato dal basso, il festival coinvolge attivamente enti, artisti, associazioni, migranti, volontari e cittadinanza, configurandosi come uno strumento concreto di coesione e sviluppo culturale.

Dal 2010, il MedFestival ha costruito un racconto continuo che ogni anno affronta un tema diverso: dall’integrazione al brigantaggio, dalle voci femminili al gioco, dall’identità arbëreshe alla cultura del vino, fino alla centralità della parola. Una storia collettiva in divenire, che cresce con il territorio che la ospita.

Patrocini e partner dell’edizione 2025: Regione Puglia – Assessorato alla Cultura, Politiche migratorie e Legalità; Comune di San Marzano di San Giuseppe; Gazzetta del Mezzogiorno; Babele APS; Radio Officina; APS Tech-time.it; ASD Ne Ikmi San Marzano, la Casa di Sofia, I diavoli Rossi, Kantara Aps.

Dichiarano Massimiliano Giustizieri e Genny Sapio (coordinatori evento per APS Pro Loco Marciana):

“Il MedFestival Puglia è un invito a fermarsi, ascoltare e riscoprire le radici comuni. Ogni edizione è un viaggio fatto di storie, suoni, incontri e visioni che ci ricordano quanto la cultura possa essere uno strumento potente di dialogo e condivisione. Siamo profondamente grati a tutte le realtà che hanno reso possibile questo progetto. Questo è un festival che nasce dal territorio e parla con la voce accogliente e appassionata del Sud.”





Info e aggiornamenti:

Santuario Madonna delle Grazie – San Marzano di San Giuseppe (TA)

9 e 10 agosto 2025

Medfestival.itinerari@gmail.com

www.medfestivalpuglia.it