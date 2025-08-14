Accoltellamento a Torre San Gennaro: uomo ferito, indagini in corso

TORCHIAROLO – Momenti di paura nella tarda serata di mercoledì 13 agosto a Torre San Gennaro, località marina di Torchiarolo, nel Brindisino, dove un uomo di circa 35 anni è stato trovato riverso a terra, con ferite da arma da taglio, nei pressi di un lido affollato di bagnanti e villeggianti.L’allarme è scattato poco dopo le 22. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito, e i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. L’uomo, in stato cosciente, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Perrino” di Brindisi: secondo fonti sanitarie, non sarebbe in pericolo di vita.Dalle prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe maturata al culmine di una lite degenerata. I militari dell’Arma sono ora al lavoro per identificare e rintracciare i responsabili, che sarebbero tre persone, fuggite subito dopo l’accoltellamento.La zona, molto frequentata in questo periodo estivo, è stata transennata per consentire i rilievi. I carabinieri stanno ascoltando testimoni e acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza per chiarire dinamica e motivazioni del gesto.