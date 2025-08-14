Andria, doppia esplosione all’alba: fatto saltare un bancomat in via Santa Maria Vetere

ANDRIA – Paura all’alba di oggi in via Santa Maria Vetere, ad Andria, dove una doppia esplosione in rapida successione ha svegliato di soprassalto i residenti intorno alle 5.00 del mattino.A saltare in aria, secondo le prime informazioni, è stato ancora una volta un bancomat, nel mirino di ignoti malviventi. L’ordigno – o gli ordigni – utilizzati per lo scoppio hanno provocato un boato avvertito in gran parte del quartiere, spingendo molti abitanti a scendere in strada.Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi tecnici. Ancora da quantificare l’ammontare del bottino, mentre il bancomat e la struttura che lo ospitava risultano gravemente danneggiati.Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e ascoltando eventuali testimoni per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.