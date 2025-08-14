“Palestina libera”, la voce di Rimbiana
Ha studiato canto a Mosca ai tempi dell’URSS: aveva mandato una musicassetta e l’hanno chiamata. Il suo vero nome è Rim Banna, poi diventato, appunto, Rimbiana.
Frammenti di un concerto del giugno 1996 e a Oslo nel 2013 si trovano su uno speciale del 2020 che le ha dedicato Al Jazeera.
Dove canta sulla spiaggia.
La madre Zouhaira Sabbagh: “Mia figlia canta canzoni patriottiche… Mandò una audiocassetta a Mosca, tutto è cominciato così… Di Mosca le piaceva la neve e i colori… Aspettavo con ansia le sue lettere dalla Russia… È lì che comprò la sua prima chitarra…”.
Il fratello Firas Banna: “Canta da quando aveva sei anni… The Dream è la prima canzone che compose…”.
Baylassan Alexeyenko, la sorella: “Mia madre desiderava che la accompagnassi ai concerti fuori dalla nostra terra… Per lei cantare era diventato un vero e proprio lavoro… La sua musica nasce sia dalla cultura araba che da quella europea… La musica tradizionale e la poesia classica…”.
“Lei canta per le detenute e tutti i prigionieri dell’occupazione”, l’amico d’infanzia Ayman Abu Jabal.
In questo 2025, sono usciti alcuni singoli di Rimbiana.
Ma tutta la sua produzione è raccolta in alcuni album, fra cui: We Are Here for Palestine, Flower of Desert, Palestine Warriors, Children of Heaven, ecc.
In una delle sue cover, canta: “O notte, ma quanto sei lunga? / Tu vieni a me camminando a piedi nudi… Quanto è lunga la notte…”.
Una delle sue canzoni più belle si intitola: You Are Not Alone.
E non è difficile capire a chi si riferisce…
