Adelfia, 65enne gambizzato dopo una lite: indagano i Carabinieri

ADELFIA – Un uomo di, identificato con le iniziali, è statonel pomeriggio di oggi ad Adelfia, in provincia di Bari.

Secondo le prime informazioni, l’episodio sarebbe avvenuto al culmine di una lite degenerata, nei pressi dell’abitazione dell’uomo. Dopo essere stato colpito, la vittima sarebbe riuscita a raggiungere autonomamente una vicina postazione del 118, dove ha chiesto aiuto.

Soccorsa dal personale sanitario, la persona ferita è stata trasportata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo della sparatoria sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi con l’ausilio della Sezione Scientifica per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire al responsabile.

Le indagini sono in corso.