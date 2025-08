Gs23 porta in piazza a Trani Sal Da Vinci e il suo spettacolo “Stasera che sera”

TRANI - Martedì 5 agosto, in piazza Re Manfredi a Trani, l’agenzia di eventi Gs 23 proporrà lo spettacolo di Sal Da Vinci “Stasera che sera”, un’esperienza completa che intreccia musica, racconti e momenti di riflessione coinvolgendo il pubblico in un viaggio emozionale.Questo spettacolo è nato come evoluzione di una commedia musicale portata in scena nei mesi invernali, che nella versione estiva si trasforma in una festa popolare che esalta l’amicizia, l’amore e la libertà. Il titolo richiama l’atmosfera magica delle notti d’estate: è un invito a lasciarsi andare, cantare, ascoltare e divertirsi. In questo show, che è molto più di un semplice concerto, il pubblico non è solo spettatore, ma protagonista attivo della serata, parte integrante.Durante l’esibizione del celebre cantante e attore italo-statunitense, si potranno ascoltare i suoi grandi successi, tra i quali non mancherà la celebre “Rossetto e caffè”, pubblicato nel giugno del 2024 e che ha conquistato il pubblico con il suo mix di passione e melodie, ottenendo due dischi di platino e registrando oltre 120 milioni di visualizzazioni online, diventando un fenomeno virale.“Stasera che sera” è uno spettacolo di oltre un’ora e mezza che mescola musica, teatro e narrazione in un’esperienza immersiva e coinvolgente, un viaggio emotivo che celebra la canzone italiana, la cultura napoletana e il potere della condivisione. Lo show alterna momenti musicali intensi a riflessioni personali e sketch teatrali, e vede Sal Da Vinci, al secolo Salvatore Michael Da Vinci, al centro del palcoscenico, accompagnato da musicisti e performer di alto livello. Il cantante ripercorre il suo percorso artistico, dai classici melodici alle contaminazioni pop, con arrangiamenti raffinati e interpretazioni cariche di emozione.Lo show festeggia, con il suo protagonista, la musica in un momento di grandissimo splendore e porta lo spettatore a godere dei suoni e delle linee melodiche nate dalla penna di Sal Da Vinci e di altri autori, dai classici sino al successo attuale.I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone e attraverso i rivenditori autorizzati.“Stasera che sera” – Piazza Re Manfredi – Trani (Bt)Infoline: 3355798601Inizio spettacolo: 21.00