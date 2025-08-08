Alberobello accende la festa: al via la settima edizione di “Pasqualino Gourmet” tra sapori, musica e tradizione

ALBEROBELLO - Sarà inaugurata giovedì 7 agosto 2025 alle ore 21:00, in via Barsento ad Alberobello, la settima edizione di “Pasqualino Gourmet”, l’evento dedicato al celebre panino simbolo della città dei trulli. La manifestazione, che unisce gastronomia, birra, musica e divertimento per tutte le età, proseguirà ogni sera fino al 14 agosto, a partire dalle 17:00. All’inaugurazione parteciperanno il sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo, l’assessora alla Creatività Valeria Sabatelli, il presidente dell’Associazione Gourmet Eventi Luigi Giliberti e tutto lo staff organizzatore.Protagonista indiscusso sarà ancora una volta il Pasqualino, panino tipico composto da tonno, capperi, salame e formaggio dolce a pasta filata, nato negli anni ‘50 come spuntino degli studenti e divenuto simbolo gastronomico della città. Il sindaco De Carlo ha sottolineato come il Pasqualino rappresenti non solo un semplice panino, ma un pezzo della storia e dell’identità locale, e come eventi di questo tipo siano fondamentali per rafforzare il senso di comunità e valorizzare le tradizioni e i sapori autentici del territorio.Durante il festival sarà possibile gustare, oltre alla versione tradizionale, reinterpretazioni gourmet del Pasqualino, accompagnate da un’ampia offerta di primi piatti, specialità di carne, pesce e prodotti locali, con particolare attenzione alle eccellenze pugliesi come il pane di Altamura, il caciocavallo silano e la farina Senatore Cappelli. Anche quest’anno verrà assegnato il “Premio Evento Gastronomico Pasqualino Gourmet” alla proposta più creativa e gustosa ispirata al panino protagonista.Luigi Giliberti ha dichiarato di essere orgoglioso di questa settima edizione, divenuta punto di riferimento per gli amanti della gastronomia e per l’intera comunità, con l’obiettivo di raccontare la storia e le potenzialità del Pasqualino attraverso un’esperienza che unisce gusto, tradizione e innovazione. Novità di quest’anno è la partnership con la Fondazione Carnevale di Putignano, che curerà le installazioni in cartapesta nell’area dell’evento, arricchendo e colorando ulteriormente il villaggio di “Pasqualino Gourmet”.L’evento sarà inoltre animato da una selezione di birre artigianali, un’area dedicata ai bambini e un ricco programma musicale. Ogni sera, a partire dalle 21:00, si terranno concerti dal vivo che spaziano dalla musica popolare al rock, dal pop ai grandi successi internazionali, seguiti da dj set fino a tarda notte. Tra gli ospiti musicali: Game Boy, Tormentoni, Libera Nos A Malo (tribute a Ligabue), 88Max (tribute a 883), Crazy 90’s, Logico 2.0 (tribute a Cesare Cremonini), I Calanti (musica popolare salentina) e I Komandanti (tribute a Vasco Rossi) con Il Gallo, bassista di Vasco Rossi. Tutte le sere, a partire dalle 23:00, Viviano Bagnardi sarà alla consolle con il dj set.“Pasqualino Gourmet” è organizzato dall’Associazione Gourmet Eventi di Alberobello con il patrocinio del Comune di Alberobello, dell’Assessorato alla Cultura e alle Manifestazioni, di Confartigianato e dell’Associazione Italiana Ristoratori di Strada. L’ingresso all’evento è libero. Il programma completo e tutte le informazioni sono disponibili sulle pagine social ufficiali di Pasqualino Gourmet su Facebook e Instagram.