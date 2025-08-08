Incendio in capannone a Capurso: Vigili del Fuoco impegnati per ore nello spegnimento

CAPURSO - Questa mattina, intorno alle ore 8:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con diverse squadre per domare un incendio scoppiato in un capannone situato nella zona industriale di Capurso. Il rogo ha interessato principalmente la parte dell’azienda dedicata alla verniciatura e ha coinvolto materiale in legno, in particolare cofani funebri. Quattro squadre si sono alternate nel corso delle operazioni di spegnimento, che sono proseguite per diverse ore fino al completo controllo delle fiamme.