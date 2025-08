Alberobello: dal 7 al 14 agosto torna “Pasqualino Gourmet”, il festival dedicato al panino simbolo della città dei trulli

ALBEROBELLO - Sarà inaugurata giovedì 7 agosto 2025, alle ore 21:00, in via Barsento ad Alberobello (BA), la settima edizione di “Pasqualino Gourmet”, il festival dedicato al celebre panino tipico della città dei trulli. L’evento si svolgerà ogni sera fino al 14 agosto, a partire dalle ore 17:00, con ingresso gratuito.

Alla cerimonia inaugurale parteciperanno il sindaco Francesco De Carlo, l’assessora alla Creatività Valeria Sabatelli, il presidente dell’Associazione Gourmet Eventi Luigi Giliberti e lo staff organizzatore.

Il panino protagonista: il Pasqualino

Protagonista assoluto sarà, come sempre, il Pasqualino: panino composto da tonno, capperi, salame e formaggio dolce a pasta filata. Nato negli anni ’50 come merenda per studenti, oggi rappresenta un’icona gastronomica di Alberobello.

“Il Pasqualino non è ‘solo’ un panino, è un pezzo della nostra storia e della nostra identità – ha dichiarato il sindaco De Carlo –. Eventi come questo rafforzano il senso di comunità e promuovono il nostro territorio.”

Durante il festival sarà possibile assaporare non solo la versione classica, ma anche reinterpretazioni gourmet, insieme a primi piatti, specialità di carne e pesce, e prodotti locali come il pane di Altamura, il caciocavallo silano e la farina Senatore Cappelli.

Premio e novità

Torna anche il “Premio Evento Gastronomico Pasqualino Gourmet”, che premierà la proposta più creativa ispirata al panino. Novità di quest’anno, la partnership con la Fondazione Carnevale di Putignano, che curerà le installazioni in cartapesta.

Musica e divertimento per tutti

Ogni sera, dalle ore 21:00, spazio alla musica dal vivo e, dalle 23:00, ai dj set:

7 agosto: Game Boy (successi dance anni ’80)

8 agosto: Tormentoni (hit di tutti i tempi)

9 agosto: Libera Nos A Malo (Ligabue tribute band)

10 agosto: 88Max (883 tribute band)

11 agosto: Crazy 90’s (show anni ’90)

12 agosto: Logico 2.0 (Cremonini tribute band)

13 agosto: I Calanti (pizzica e musica popolare)

14 agosto: I Komandanti (Vasco Rossi tribute) & Il Gallo (bassista di Vasco)

Viviano Bagnardi sarà protagonista del DJ set ogni sera dalle 23:00.

Un evento per tutta la famiglia

Il villaggio di “Pasqualino Gourmet” includerà un’area bimbi, selezione di birre artigianali e uno spazio dedicato alla convivialità e alla scoperta delle eccellenze pugliesi.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Gourmet Eventi di Alberobello con il patrocinio del Comune di Alberobello, Confartigianato e dell’Associazione Italiana Ristoratori di Strada. Maggiori info su Facebook e Instagram: Pasqualino Gourmet.