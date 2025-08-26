Alberobello, torna il LITTLE FARM Festival: tre eventi al tramonto tra natura, musica e parole

ALBEROBELLO – La 13^ edizione del FARM Festival prosegue con il LITTLE FARM Festival 2025, tre appuntamenti speciali previsti al tramonto in luoghi suggestivi della Città dei Trulli. Dopo la prima parte del festival all’ex Macello di Putignano, la manifestazione, patrocinata dal Comune di Alberobello, invita cittadini e visitatori a vivere momenti di cultura, natura e musica dal 29 al 31 agosto.

«Il LITTLE FARM Festival è un progetto importante per Alberobello, non solo per la qualità artistica, ma anche per il valore simbolico che porta con sé», dichiara Valeria Sabatelli, Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni. «Dietro questo festival c’è un gruppo storico di giovani che, con il progetto Bollenti Spiriti, contribuì a un rilancio culturale significativo per il nostro territorio. Grazie al loro impegno, oggi Alberobello offre una proposta culturale inclusiva e capace di dialogare con pubblici diversi».

Il festival si apre venerdì 29 agosto al Bosco Selva con Musica e Parole, un incontro tra Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz, e l’autore e divulgatore Nick Difino. Il dialogo tra musica e letteratura sarà accompagnato da brani tratti dal repertorio della storica band e dal disco solista di Godano. Dalle 16:30 sono previste passeggiate botaniche a cura di Orto Fertile, Masseria dei Monelli - Rizomi e Legambiente Sammichele per esplorare le meraviglie naturali del bosco attraverso racconti e curiosità.

Sabato 30 agosto, sempre al Bosco Selva, si terrà FARM Kids, un pomeriggio dedicato a bambini e famiglie con Ludobus e grandi giochi in legno della Fondazione Giovanni Paolo II Onlus, performance teatrali Storie in bicicletta di Dino Parrotta, laboratori naturalistici e manuali, yoga per bambini e letture ad alta voce con la Biblioteca di Comunità “Gino Angiulli”, la libreria Fatti di Carta e il Centro Freccia.

Domenica 31 agosto, il festival si chiuderà in Largo Martellotta con tre live della nuova scena musicale italiana: ALTEA con il suo cantautorato salentino, TÄRA con l’arab’nb italo-palestinese e GIARGO accompagnato dalla band Baia Zaiana con il suo funk pop, preceduti dal cantautore Vito Topputo da Monopoli.

Tutti i dettagli sul programma saranno disponibili sulle pagine Facebook del FARM Festival e su Instagram @farmfestival. Per informazioni telefoniche: 333 1422177.