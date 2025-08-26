Due salentini in finale per il titolo di miglior pasticcere d’Italia
|Chiara Cordella
GRAGNANO TREBBIENSE – La Puglia si fa onore alla Pastry Bit Competition: Chiara Cordella da Carmiano e Gabriele Fattizzo da Casarano rappresenteranno il Salento nella finale nazionale del prestigioso concorso ideato da Molino Dallagiovanna, dedicato a valorizzare professionalità, creatività e innovazione nella pasticceria italiana.
La fase finale si terrà sabato 13 settembre 2025 nella sede del Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense, in occasione della Festa dei Granai. I finalisti dovranno cimentarsi nella realizzazione di uno dei grandi classici della pasticceria italiana: il panettone al cioccolato, preparato esclusivamente con lievito madre vivo e senza creme siringate. In palio, il titolo di Dallagiovanna Pastry Ambassador 2026, che consacrerà il vincitore come volto ufficiale del Molino e portavoce dell’eccellenza dolciaria italiana a livello internazionale.
Chiara Cordella, con appena tre anni di esperienza, ha già ottenuto importanti riconoscimenti nel 2024, vincendo i concorsi Regina Colomba e Re Panettone nella categoria Innovativo. Nella sua bottega Laboratorio Fra.Grante a Carmiano cura ogni dettaglio con passione e precisione. Il dolce con cui si presenterà in finale, “M’ama Non M’ama”, è una composizione elegante che unisce emozione e tecnica, riflettendo la sua visione della pasticceria come linguaggio capace di creare ricordi indelebili.
|Gabriele Fattizzo
Gabriele Fattizzo, alla guida della Pasticceria Dulce di Casarano, porta con sé dieci anni di esperienza tra Salento, Milano, Riccione e Siena. Il suo dolce in gara, “Raccolto”, celebra la terra, la stagionalità e l’innovazione, raccontando il gusto attraverso forme e texture originali. Appassionato di sfogliati e dessert da ristorazione, Gabriele sogna di aprire un proprio Atelier per esprimere liberamente creatività e tecnica.
La presenza di Chiara e Gabriele tra i finalisti conferma il valore e la qualità della nuova pasticceria artigianale del Sud Italia. Il 13 settembre, i due talenti salentini porteranno in gara il meglio della creatività dolciaria pugliese e italiana.
Per informazioni: www.dallagiovanna.it