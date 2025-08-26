Due salentini in finale per il titolo di miglior pasticcere d’Italia

Chiara Cordella

GRAGNANO TREBBIENSE – La Puglia si fa onore alla Pastry Bit Competition: Chiara Cordella da Carmiano e Gabriele Fattizzo da Casarano rappresenteranno il Salento nella finale nazionale del prestigioso concorso ideato da Molino Dallagiovanna, dedicato a valorizzare professionalità, creatività e innovazione nella pasticceria italiana.

La fase finale si terrà sabato 13 settembre 2025 nella sede del Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense, in occasione della Festa dei Granai. I finalisti dovranno cimentarsi nella realizzazione di uno dei grandi classici della pasticceria italiana: il panettone al cioccolato, preparato esclusivamente con lievito madre vivo e senza creme siringate. In palio, il titolo di Dallagiovanna Pastry Ambassador 2026, che consacrerà il vincitore come volto ufficiale del Molino e portavoce dell’eccellenza dolciaria italiana a livello internazionale.

Chiara Cordella, con appena tre anni di esperienza, ha già ottenuto importanti riconoscimenti nel 2024, vincendo i concorsi Regina Colomba e Re Panettone nella categoria Innovativo. Nella sua bottega Laboratorio Fra.Grante a Carmiano cura ogni dettaglio con passione e precisione. Il dolce con cui si presenterà in finale, “M’ama Non M’ama”, è una composizione elegante che unisce emozione e tecnica, riflettendo la sua visione della pasticceria come linguaggio capace di creare ricordi indelebili.

Gabriele Fattizzo

Gabriele Fattizzo, alla guida della Pasticceria Dulce di Casarano, porta con sé dieci anni di esperienza tra Salento, Milano, Riccione e Siena. Il suo dolce in gara, “Raccolto”, celebra la terra, la stagionalità e l’innovazione, raccontando il gusto attraverso forme e texture originali. Appassionato di sfogliati e dessert da ristorazione, Gabriele sogna di aprire un proprio Atelier per esprimere liberamente creatività e tecnica.

La presenza di Chiara e Gabriele tra i finalisti conferma il valore e la qualità della nuova pasticceria artigianale del Sud Italia. Il 13 settembre, i due talenti salentini porteranno in gara il meglio della creatività dolciaria pugliese e italiana.

Per informazioni: www.dallagiovanna.it