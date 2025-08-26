Polignano a Mare, torna il concerto all’alba “InCanti diVersi” in memoria di Davide D’Accolti

POLIGNANO A MARE – La musica che accompagna l’incanto di un nuovo giorno torna a Polignano a Mare con l’ottava edizione del concerto all’alba “InCanti diVersi”, in memoria di Davide Gaetano D’Accolti, giovane musicista scomparso a soli 23 anni in un incidente stradale sulla SS16 alle porte di Bari.

L’evento, gratuito, è organizzato dall’Associazione Musica d’InCanto “Davide Gaetano D’Accolti” con la presidente Maria Antonietta Ressa e con la famiglia del giovane, Gianni e Silvia D’Accolti. «Vorremmo rivolgerci a chi nella vita attraversa momenti difficili e far capire che anche un piccolo gesto, un sorriso o una parola sincera, può fare la differenza», spiegano gli organizzatori.

L’appuntamento è alle ore 5 sul giardino lato mare del Museo Pino Pascali, di fronte allo Scoglio dell’Eremita. Gli spettatori assisteranno a un concerto senza palco, senza barriere, con una formazione internazionale guidata da Paola Folli (voce) e composta da Claudio “Wally” Allifranchini (sax), Giuseppe Bassi (contrabbasso), Mimmo Campanale (batteria e percussioni), Nando Di Modugno (chitarre), Alberto Di Leone (tromba) e Daniel Karlsson (pianoforte). Il repertorio spazierà tra jazz, pop e atmosfere intime, offrendo una condivisione pura di musica ed emozioni.

L’evento si aprirà con una riflessione del parroco della Chiesa Matrice, don Gaetano Luca Amore, seguita da un intervento di Raffaele Diomede, scrittore ed educatore, che racconterà storie di rinascita e resilienza, anche tratte dal suo libro Carne amara. Dopo l’alba, il direttore del Museo Pino Pascali, Giuseppe Teofilo, porterà una riflessione sulla forza dell’arte come strumento di rinascita e creatività, capace di entrare nelle vite più fragili e offrire nuove possibilità.

«Ogni anno vogliamo ricordare Davide attraverso ciò che amava di più: la musica. Un modo per testimoniare che, anche attraversando il buio, c’è sempre una luce all’alba», spiegano gli organizzatori.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Chiesa Matrice e la Fondazione Museo Pino Pascali, è patrocinata dal Comune di Polignano a Mare. Per informazioni contattare Maria Antonietta Ressa al 320 314 4989 o Silvia D’Accolti al 331 7355095, oppure scrivere a info@musicadincanto.it.



