Alma Donna: la voce femminile diventa rito, memoria e rivoluzione con Lisa Manosperti e Badrya Razem
Due voci, mille emozioni. Nella magica Corte Davide Santorsola di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani, un concerto che celebra la forza creativa delle donne nella musica, tra tradizione e innovazione
Nel cuore dell’estate pugliese, sotto le stelle di Trani, nella suggestiva Corte Davide Santorsola andrà in scena uno degli appuntamenti più intensi e significativi della stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani. Un’occasione per ascoltare, sentire, riflettere e celebrare la voce femminile non come ornamento, ma come strumento di cambiamento.
Domenica 24 agosto “Alma Donna – Le donne che hanno segnato la storia della musica” (inizio ore 21:00, porta ore 20:30) promette di essere molto più di un concerto. Un titolo che è già dichiarazione d’intenti, un manifesto sonoro che celebra la forza creativa, la resilienza e la bellezza delle voci femminili attraverso un viaggio musicale e sensoriale senza precedenti.
Alma Donna è un progetto che vibra di anima e identità, un intreccio di suoni e colori che nasce dalla fusione di due voci straordinarie: Lisa Manosperti e Badrya Razem. Due interpreti profondamente diverse per origini e percorsi, ma unite da una sensibilità artistica che trascende i confini del genere e della geografia.
Lisa Manosperti, voce pugliese intensa e vibrante, ha conquistato il cuore del pubblico italiano grazie alla sua partecipazione a The Voice Senior, dove ha commosso Loredana Bertè con una toccante interpretazione di Almeno tu nell’universo. Insegnante di canto e artista raffinata, Manosperti porta sul palco un bagaglio emotivo profondo, segnato da esperienze personali che rendono ogni sua nota un atto di verità.
Badrya Razem, italiana di origini algerine, è una delle voci più evocative della scena contemporanea. La sua vocalità calda e spirituale ha incantato platee e critici, fondendo jazz, canto d’autore e suggestioni mediterranee in un linguaggio musicale che è al tempo stesso preghiera e resistenza.
Accanto alle due protagoniste, un ensemble di musicisti di altissimo livello: Michele Campobasso al pianoforte, Giovanni Astorino al violoncello e Giovanni Chiapparino alle percussioni. Tre strumenti che, pur nella loro classicità, diventano veicolo di sperimentazione e dialogo, creando un tessuto sonoro che avvolge, sostiene e amplifica le voci.
Il repertorio spazierà tra tradizione e innovazione, tra brani d’autore e composizioni originali, in un percorso che non solo omaggia le grandi donne della musica, ma riflette sul ruolo della donna nell’arte e nella società. Alma Donna non è solo un appuntamento in musica: è un’esperienza immersiva, un rito collettivo che invita il pubblico a lasciarsi attraversare da emozioni, memorie e visioni.
I biglietti per lo spettacolo “Alma Donna – Le donne che hanno segnato la storia della musica” di domenica 24 agosto a Trani (poltronissima numerata: 20,00 euro – posto unico: 15,00 euro) possono essere acquistati anche con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani (BT) oppure al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/musica-a-corte-alma-donna/263760
Tutti i biglietti per i singoli eventi sono acquistabili, oltre che al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani, anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/palazzo-delle-arti-beltrani/4206 oppure al numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma.
La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2025 di Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/promo-stagione-2025-1/full-view.html
Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it
