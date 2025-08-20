Bari, uomo in stato di ebbrezza aggredisce medici, vigilantes e carabinieri al Policlinico

BARI – Momenti di tensione al Policlinico di Bari nella notte tra martedì e mercoledì, quando un uomo di 32 anni, di nazionalità tunisina, è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile (NOR) per aggressione e interruzione di pubblico servizio.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe arrivato in evidente stato di ebbrezza e avrebbe iniziato a inveire contro medici e infermieri, scagliandosi anche contro i vigilantes con testate e lanciando sedie e altro materiale dai cestini. L’area del pronto soccorso è stata interdetta per oltre un’ora per motivi di sicurezza.

Quando i carabinieri sono intervenuti per la fotosegnalazione, dato che il tunisino era privo di documenti, l’uomo ha tentato la fuga. Ne è scaturita una violenta colluttazione: il 32enne avrebbe colpito con gomitate al ventre il vice brigadiere e sferrato calci alle gambe. Solo l’intervento di un secondo carabiniere e di due vigilantes ha permesso di fermarlo e ammanettarlo.

Anche durante il trasporto in auto, l’uomo si sarebbe scagliato contro il veicolo, causando ammaccature. Al momento, il tunisino si trova in stato di fermo in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria.

Le accuse contestate comprendono interruzione di pubblico servizio, minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.