Amichevole spettacolo al “Veneziani”: Monopoli e Lecce pareggiano 2-2
FRANCESCO LOIACONO - Finisce in parità l’amichevole disputata allo stadio “Veneziani” tra Monopoli e Lecce. Un 2-2 ricco di emozioni, con i salentini avanti di due reti nel primo tempo e i padroni di casa capaci di rimontare nella ripresa.
Il Lecce sblocca il match al 12’ con Krstovic, bravo a deviare di destro un cross di Banda. Al 17’ è lo stesso Banda ad andare vicino al raddoppio. Il 2-0 arriva al 25’, firmato da Pierotti con un preciso diagonale di sinistro su assist di Coulibaly. Un minuto dopo, Longo del Monopoli sfiora la rete che avrebbe riaperto i giochi.
Nella ripresa, al 7’, proprio Longo accorcia le distanze con una girata di destro. Al 31’ il Lecce ha l’occasione per chiudere la partita: Camarda si guadagna un rigore per fallo del portiere Albertazzi, ma dagli undici metri si fa ipnotizzare dallo stesso estremo difensore. Al 40’ N’Dri sfiora il terzo gol per i giallorossi, ma al 41’ il Monopoli trova il pareggio con Tirelli, che insacca con un rasoterra di destro. Nel finale, al 44’, Camarda non sfrutta una buona occasione per riportare avanti i salentini.
Il Lecce tornerà in campo venerdì 15 agosto, alle 20:45, al “Via del Mare” contro la Juve Stabia per il match di Coppa Italia.